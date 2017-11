Anzeige

Von Melanie Braun

Manch ein Passant dürfte heute nicht schlecht gestaunt haben: Wie aus einer unterirdischen Quelle ist das Wasser am Nachmittag auf den Unteren Metzgerbach gesprudelt. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch in der Versorgungsleitung der Stadtwerke Esslingen (SWE) auf Höhe des Gebäudes Nummer 5. Ein Keller lief voll, zudem waren zehn Gebäude über mehrere Stunden immer wieder von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Gegen 14.30 Uhr ist den Stadtwerken das Leck gemeldet worden. Laut Moritz Brunemann, Pressesprecher der SWE, waren kurz darauf die Tiefbauer vor Ort, um den Schaden zu beheben. Allerdings mussten sie die Straße zunächst aufbuddeln, um an das Rohr zu gelangen, das in etwa 1,50 Meter Tiefe verlegt ist. Während der Arbeiten war der Untere Metzgerbach von der Einmündung in den Roßmarkt bis zur Hausnummer 5 gesperrt. Der Keller eines Hauses war voll Wasser gelaufen, zudem war die Wasserversorgung für die zehn Gebäude in diesem Bereich immer wieder für längere Zeit unterbrochen.

Bis zum Abend konnte nicht abschließend geklärt werden, wie es zu dem Rohrbruch gekommen war. Allerdings komme so etwas immer wieder einmal vor, auch ohne spezielle Ursachen, teilte der SWE-Sprecher Moritz Brunemann mit. Bei den SWE geht man davon aus, dass die Arbeiten noch bis in die Nacht andauern würden und eventuell auch heute noch fortgeführt werden müssten. „Aber wir versuchen immer, so schnell wie möglich zu arbeiten, damit die Wasserversorgung wieder gesichert ist“, betonte Moritz Brunemann. Zur Not werde ein Provisorium eingerichtet, damit wenigstens morgens und abends das Wasser in den betroffenen Gebäuden läuft.