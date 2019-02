Anzeige

EsslingenEine Flut von Rosa und Rot ziert die Innenstadt. Von der Decke einer Parfümerie hängen mit Herzchen bedruckte Herzen, auf dem Tisch darunter umringt gleichförmiges Konfetti eine Reihe speziell zum Valentinstag ausgewählter Düfte. Der Einzelhandel feiert den Tag der Liebe mit dekorierten Schaufenstern und Rabattaktionen. Das Kosmetikgeschäft Gradmann schminkt Frauen den „perfekten Kussmund“, der Dessous-Laden Hunkemoeller bietet eine Kollektion roter Unterwäsche an, die laut einer Verkäuferin sonst außer an Weihnachten niemand haben möchte. Der Juwelier Sandkühler hebt Trauringe in seiner Auslage mit Rosen und Sektgläsern besonders hervor. Männern würde der Valentinstag nochmals einen besonderen Anstoß geben, sich zu verloben, meint Filialleiterin Christina Kopp. Mit dem Heiraten hält es sich dann aber doch in Grenzen. Das Standesamt Esslingen hatte sich schon auf einen arbeitsreichen Tag eingestellt, stattdessen: „Tote Hose, nichts los!“, sagt Sachgebietsleiterin Rosita Gerstner. Gerade mal drei Hochzeiten stehen im Kalender und nur eine davon im romantischen Alten Rathaus. „Am Valentinstag zu heiraten ist vielen dann doch zu kitschig, Andrang gibt es eher bei Schnapszahlen“.

25 Euro gaben die Deutschen letztes Jahr im Schnitt für Valentinsgeschenke aus, so das Statistikportal Statista. Gekauft werden damit vor allem Blumen und Süßigkeiten. Auch im Feinkostgeschäft Enkel Schulz sind Pralinen gerade besonders gefragt. In rosa ausgelegten Tüten werden kulinarische Köstlichkeiten wie Rosé-Sekt oder Schokolade mit kandierten Rosenblättern zusammengestellt angeboten – „Für die Herren, die sich nicht groß was überlegen möchten“, erklärt Inhaber Sascha Mädrich.

Den Blumenläden beschert der Tag ein Geschäft wie sonst nur die Weihnachtszeit. „Am Valentinstag ist hier die Hölle los“, erzählt Tamara Koschu vom Blumenladen Bluki. Leuchtendrote Schachteln in Herzform warten darauf, Gestecke zarter Röschen zu umschlingen, auf einem Regal stehen hellviolette Orchideen mit roten Herzen und rosa Schleife – „Eine Kombination, die sich nicht viele trauen, aber die gut ankommt“. Die ganze Woche schon laufen die Vorbereitungen, zusätzliches Personal ist eingeplant, der Kühlraum komplett gefüllt mit Rosen. Die gehören nach wie vor zu den Bestsellern, vor allem in Rot. Laut Statistischem Bundesamt wurden die Blumen 2017 auf einer Fläche von 450 Fußballfeldern angebaut, Millionen weiterer werden eingeflogen. Ganze Flugzeuge sind im Februar mit nichts anderem gefüllt.

Eine tolle Valentins-Aktion hat sich dieses Jahr auch ein Zoo im amerikanischen El Paso ausgedacht. Wem das Herz gebrochen wurde, konnte dort eine Kakerlake nach seinem Ex-Partner benennen. Hunderte von Namen gingen ein, die Insekten werden nun an Meerkatzen und Nashornvögel verfüttert – alles per Live-Stream mitzuverfolgen. Im Esslinger Tierpark Nymphaea ist so etwas bisher nicht geplant, so der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Christoph Kässer: „Das ist zu viel Show“.