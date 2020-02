EsslingenÖca-lan! Öca-lan!” Mit rhythmischen Rufen starteten am Freitagmittag rund 50 Kurden am Esslinger Bahnhof zu einem Protestmarsch. Sie machten sich auf den Weg nach Bad Cannstatt, am Samstag geht es weiter nach Stuttgart. Mit dem Marsch demonstriere man für Frieden in den kurdischen Gebieten und für die Freilassung von Abdullah Öcalan, erklärt zu Beginn der Demo Seval Gümüs, Sprecherin des Demokratischen Kurdischen Gesellschaftszentrums Stuttgart.

„Das ist eine weltweite Aktion“, sagt sie stolz. Weltweit gebe es 50 Millionen Kurden. „Vielleicht nicht alle, aber bestimmt 40 Millionen sehen in Öcalan ihren politischen Repräsentanten.“ Öcalan