EsslingenDie Wurzeln des Psychedelic Rock reichen in die 60er-Jahre zurück. Damals entstanden zunächst in Großbritannien, später in den USA und auch in Deutschland Bands, die sich klassischen Song-Strukturen verweigerten und mit ihrer Musik neue Wege gingen. Kenner und Liebhaber dieses Genres denken etwa an Pink Floyd, The 13th Floor Elevators oder an spätere Werke der Beatles. Und hierzulande an Namen wie Can, Neu! oder Amon Düül I und II, die damals die so genannte Krautrock-Szene prägten. Eines verband diese Bands bei aller Unterschiedlichkeit: Sie nahmen sich musikalisch alle Freiheiten heraus. Seither ist viel Zeit vergangen. Manches hat