ES-Pliensauvorstadt (red) -Seit mehr als 20 Jahren lädt der Bürgerausschuss Pliensauvorstadt am ersten Adventwochenende zur Kunstausstellung in das Mehrgenerationen- und Bürgerhaus, Weilstraße 8, ein. Künstler aus der Pliensau und anderen Stadtteilen, aus der Pliensauschule, Adalbert-Stifter-Schule und dem Jugendhaus Mettingen präsentieren ihre aktuellen Werke. Die Vernissage bietet heute ab 20 Uhr in einem feierlichen Rahmen die Möglichkeit zum Austausch mit den Kunstschaffenden. Andreas Baur, Leiter der städtischen Galerien in Esslingen, hält die Gastrede, Nikita Gorbunov, der im Komma die Poetry-Slam-Veranstaltungen moderiert,