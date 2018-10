EsslingenOb Holz-Intarsien oder Strickmode, Schmuck und Porzellandesign, Taschen, Kopfbedeckungen und Gefilztes, Metallobjekte, Windskulpturen, Malerei, Bildhauerarbeiten aus Holz und Stein oder handgedrechselte Unikate – im Esslinger Alten Rathaus laden 36 professionelle Künstler und Kunsthandwerker an diesem Wochenende zum Schauen und Entdecken ein. Zum 14. Mal haben Veranstalterin Christine Mir-Vesely und ihr Team Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die in ihren Ateliers Edles, Extravagantes und Originelles schaffen. Wer dabei sein will, muss sich dem hohen Standard verpflichten: „Bei uns werden ausschließlich selbst gefertigte und eigene Kreationen