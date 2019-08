Kreis EsslingenVermutlich ist die Kunst die geringste Sorge, die den Landrat plagt, wenn er an die beiden geplanten Neubauten und den Abbruch des Landratsamtes denkt. Doch angesichts einer Sammlung von rund 500 Gemälden und Skulpturen muss auch der Umzug dieser Schätze vorbereitet werden. Seit Jahrzehnten sammelt der Kreis Esslingen Kunstwerke aus dem deutschen Südwesten. In jedem Büro des Landratsamtes hängt mindestens ein Bild, in den beruflichen Schulen und den Krankenhäusern schmücken sie ebenfalls Foyers und Gänge.

2023 soll der Altbau des Esslinger Landratsamtes abgebrochen werden. Ein Teil der Verwaltung zieht vorher in einen Neubau in