Esslingen/Stuttgart (red)Für Freitag, 7. Februar, ist ab 10.45 Uhr am ZOB Esslingen eine öffentliche Kundgebung mit Aufzug in Esslingen am Neckar und Stuttgart angemeldet. Anschließend bewegt sich ein Demonstrationszug über Mettingen, Obertürkheim nach Bad Cannstatt. Es wird mit mehr als 150 Teilnehmern gerechnet. Der Aufzugsweg startet am Bahnhofplatz und führt über die Fleischmannstraße in die Schlachthausstraße. Von dort aus geht es über die Mettinger Straße, Cannstatter Straße und Obertürkheimer Straße. Weiter geht es in Stuttgart über die Augsburger Straße, Mettinger Straße, den Karl-Benz-Platz, die Benzstraße, Mercedesstraße und Kegelenstraße bis zum Bahnhof in Bad-Cannstatt.

Auswirkungen auf den ÖPNV

Durch das Versammlungsgeschehen ist mit Verkehrsstörungen im Umfeld der Aufzugsstrecke zu rechnen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr kann es hierdurch zu Verzögerungen kommen. Ab 11 Uhr verkehrt die Linie 101 daher nur zwischen Lerchenäcker und ZOB Esslingen. Sobald die Kundgebung Mettingen Richtung Obertürkheim verlässt, verkehrt die Linie 101 dann zwischen Lerchenäcker und Bhf. Mettingen. Die Dauer der Linienverkehrsbeeinflussung kann derzeit nicht genau vorhergesagt werden. Der Städtische Verkehrsbetrieb geht von einer Beeinträchtigung von. ca. 2 Stunden aus.