EsslingenWarum die Realschule Oberesslingen (RSO) zu den beliebtesten und bestorganisierten weiterführenden Schulen in ganz Esslingen zählt, hat sich Kultusministerin Susanne Eisenmann am Mittwoch von Schülern, Lehrern und Eltern der etwa 850 Schüler großen Realschule vor Ort zeigen lassen. Und sie war schwer beeindruckt. Zum Beispiel von der Tatsache, dass die Realschule jedes Jahr zwischen zehn und 20 Kinder zusammenbekommt, die Französisch als Fremdsprache in Klasse fünf wählen. „Damit wird Ihre Schule in ein paar Jahren womöglich die einzige Realschule im Land sein, die das anbietet“, so Eisenmann zu Schulleiterin Regine Kälber. Denn das werde sonst