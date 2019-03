EsslingenWenn es um die Zukunft Europas geht, spielt die völkerverbindende Kraft der Kultur seit jeher eine Hauptrolle. Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist sie in Zeiten, in denen manchen die Gemeinsamkeiten ein wenig abhanden zu kommen drohen, ein unverzichtbares „Bindemittel“ zwischen den Nationen. Kultur bewahrt nicht nur die unverwechselbare eigene Identität – sie vermag auch Brücken zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und jeden Alters zu bauen. Dieser Gedanke steht auch im Mittelpunkt des Gesamteuropäischen Seniorentheater-Festivals, das vom 16. bis 19. Mai in Esslingen stattfinden wird. Der Termin ist mit Bedacht gewählt,