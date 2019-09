EsslingenSimon Bayer studiert seit 2017 Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Esslingen – das Besondere dabei: Er betreibt neben seinem Bachelorstudium Hochleistungssport in der Leichtathletik. Seit er 18 ist, feiert er große Erfolge im Kugelstoßen – zuletzt bei der Universiade in Neapel, Italien. Momentan führt er die deutsche Bestenliste an und ist somit Deutschlands bester Kugelstoßer.

Der 1995 in den USA geborene und in Oberbayern aufgewachsene Simon Bayer zeigt schon früh eine große Begeisterung für den Sport. Schon bevor er mit 18 Jahren seine Leidenschaft für das Kugelstoßen entdeckt, betreibt er Leichtathletik: „Ich bin schon immer ein