Rund 50 Mitglieder zählt der Esslinger Verein Artgerechte Haltung bildende Künstler, und jeder hat seine eigene Weltsicht und seine ganz eigene kreative Handschrift. Wie vielfältig das Schaffen derer ist, die sich unter dem Dach des Vereins zusammengefunden haben, zeigen die Künstlermitglieder immer wieder in unterschiedlichsten Ausstellungsprojekten. Das jüngste Format, das entwickelt wurde, nennt sich „Zwei Positionen“, und es zeigt Kunst in einem ungewöhnlichen Rahmen: Gemeinsam mit den Betreibern von „BuchKaffee Vividus“ hat die Künstlergemeinschaft ein Gartenhaus hinter dem Gebäude Küferstraße 8 zu einer Galerie auf Zeit gemacht. Dort treffen jeweils zwei ganz unterschiedliche künstlerische Positionen aufeinander, die sich ein Stück weit ergänzen können, die aber auch in der Konfrontation von Gegensätzen neue kreative Kraft entfalten. Aktuell zeigt dort der Künstler Gideon Knabben seine Interpretation des „Nevermind“-Albums der Rock-Formation Nirvana und ihres Frontmanns Kurt Cobain.

Gideon Knabben als Grenzgänger

Hinter der neuen Ausstellungsreihe des Vereins Artgerechte Haltung bildende Künstler (AHBKE), die zunächst auf ein Jahr angelegt ist und die für jeweils sechs Wochen zwei künstlerische Positionen aufeinandertreffen lässt, steht ein klares Konzept. „Unabhängig von unseren thematischen Projekten wird in den Ateliers intensiv an ganz anderen, eigenen Themen gedacht und gearbeitet. Uns interessieren diese Arbeiten und wir fragen, welche Qualität dort über die Jahre entstanden ist“, erklären die Macher, die in ihrem Projektraum Gartenhaus genau diese vielfältige künstlerische Kompetenz zeigen wollen. Ausgehend von den Gegebenheiten dieses kleinen Rahmens wollen sie mit ihrer Reihe „Zwei Positionen“ den begrenzten Raum im Gartenhaus durch Dialoge erweitern: Künstlerinnen und Künstler aus den Reihen von AHBKE laden jeweils einen Gast ein - durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher künstlerischer Positionen oder auch aus der künstlerischen und konzeptuellen Zusammenarbeit der Künstler heraus entsteht ein Dialog der Arbeiten im Raum.

Das hat sich bereits in der ersten Ausstellung der neuen Reihe gezeigt, in der Esther Bernt und Margit T. Schranner Arbeiten unter dem Titel „Wachs trifft Wachs“ gezeigt haben. Und diese Idee findet ihre Bestätigung nun auch im aktuellen Projekt, das den Titel „In the Pines“ trägt. David Garretts Version des Nirvana-Titels „Smells Like Teen Spirit“ hat den Esslinger Künstler Gideon Knabben dazu angeregt, zunächst das gesamte „Nevermind“-Album neu zu interpretieren, dann „In Utero“ und schließlich „Unplugged in New York“, das in der Ausstellung als Toninstallation zu hören ist. „Damit ist Knabben möglicherweise der erste Mensch, der im kompletten Alleingang die drei wichtigsten Nirvana-Alben neu interpretiert hat“, vermuten die Veranstalter. Und sie erläutern: „Interpretieren bedeutet in diesem Zusammenhang, die Noten der Songs nach Gehör aufzuschreiben, die Songs nach diesen Noten live zur E-Gitarre oder zum E-Bass zu singen und sich dabei selbst aufzunehmen.“

So suchte Gideon Knabben den Dialog mit Kurt Cobain. Dabei korrespondiert Knabbens Toninstallation mit seinen Wandobjekten: Am Wandvorsprung neben einem Waschbecken findet sich Knabbens Kreation „Stamm”, innerhalb der von der Tür zum Gartenhaus aus gesehen linken Hälfte der Rückwand findet sich ein Werk mit dem Titel „Grat”. Diese beiden Wandobjekte bestehen aus rechteckigen Titanzinkplatten, die mit mattschwarzem Lack besprüht sind.

Inspiration aus der Musik

Gideon Knabben möchte durch seine Interpretationen der Musik den Gefühlen, die er beim Hören hat, Ausdruck verleihen. „Die analytische Herangehenswei­se, zunächst aus dem Gehörten einen Notentext zu bilden, als wäre es eine klassische Komposition, macht den Interpreten frei in der Wahl seiner Klangfarben und emanzipiert die Interpretation entsprechend vom Original“, wissen seine Künstlerkollegen. Knabbens klare und differenzierte Tongebung zeigt auch Einflüsse von klassischer Musik. „Auf eine Formel gebracht wäre die Ausstellung mit der Dreiheit von Wahrheit, Klarheit, Einfachheit“, erklären die Veranstalter.

Die Gartenhaus-Galerie in der Küferstraße 8 (Zugang über „BuchKaffee“ Vividus) ist Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.