WendlingenEs gibt nur einen Ort auf der Welt, an dem schräge Steinskulpturen, schrille Wandgemälde und satter Baustellensound eine Symbiose bilden: Das sind Hof und Lagerhalle von Landschaftsgärtner Jochen Maier in der Wendlinger Wertstraße. Dost hat die Künstlergruppe Hakle Bunt ihr Domizil, und wenn sie, wie am Wochenende, zur Ausstellung einlädt, kann man sich auf abgefahrene Kreationen freuen.

Von vorne sieht die Wertstraße 32 unscheinbar aus, beinahe hätte man den auf Pappe gepinselten Hakle-Bunt-Wegweiser übersehen. An einem Steinvögelchen mit großen Eisenaugen vorbei geht es mitten hinein ins kreative Durcheinander im Hinterhof. In dessen