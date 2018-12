EsslingenDer Sozialverband VdK begrüßt die Pläne der Stadt Esslingen, in eine zukunftsfähige Bibliothek zu investieren: „Insbesondere für ältere Menschen wird dadurch die Möglichkeit geboten, soziale Kontakte und Kultur in angenehmer Weise in dem neuen Kommunikations- und Kulturraum miteinander zu verbinden.“ Wichtig sei jedoch Barrierefreiheit. Diese Forderung wird geteilt von der Initiative für einen Verbleib der Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof. Mehr als 11 000 Unterschriften wurden für einen Bürgerentscheid zur Modernisierung und Erweiterung des Pfleghofs gesammelt. Nun dürfen die Esslinger am 10. Februar in einem Bürgerentscheid darüber