Esslingen (red) - Am frühen Samstagmorgen kurz nach drei Uhr kam es in der Milchstrasse in der Esslinger Innenstadt zu einem Küchenbrand im 2. OG eines Mehrfamilienhauses. Die Esslinger Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort war, konnte mit mehreren Trupps unter Atemschutz den Brand löschen. Mehrere Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Ein Hausbewohner musste durch die Polizei abgehalten werden immer wieder in die Wohnung zu kommen. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen in das Esslinger Krankenhaus.

