Esslingen"Kuchen trifft Kirche“, so heißt das neue Projekt, das Käthe-Kollwitz-Schule und Katholisches Dekanat Esslingen-Nürtingen gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Die Berufsschule will junge Migranten fit machen für den Arbeitsmarkt, während die Kirche neue Kooperationspartner sucht. Was die beiden ungleichen Partner eint? Ihr Wunsch, anderen Menschen zu helfen, und ihr Wissen darum, dass dies ein langer und nicht selten schwieriger Prozess ist. Für diese Idee steht die Flasche voller Kuchenzutaten als Symbol: die Flaschenpost, die lange unterwegs ist, und der am Ende ein guter Geist entsteigt.

Das katholische Dekanat will sich zukunftsfähig