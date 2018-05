Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) Viel Kritik gab es für die CDU-Landtagsfraktion, die eine Reform blockiert hatte, so dass das Vorhaben am Ende begraben wurde. Die Koalition mit der CDU an sich stellte aber bis zum Samstagmittag kein Redner infrage. Mehrfach gab es in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) aber Stimmen, dass die Grünen entschlossener gegenüber der CDU auftreten müssten.

«Ich hätte mir von Dir, lieber Winfried, ein Machtwort gewünscht», sagte etwa der Delegierte Norbert Hense aus dem Kreisverband Ortenau mit Blick auf Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dieser trat Spekulationen um einen möglichen Bruch von Grün-Schwarz und der Bildung einer Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP entgegengetreten. Um Schnapsideen solle man sich nicht allzu sehr kümmern. «Schnapsideen hat man halt, wenn man besoffen ist.

Er habe von der Opposition in den vergangenen zwei Jahren keinen Sachvorschlag gehört, der Grün-Schwarz in Bedrängnis gebracht hätte, sondern nur persönliche Angriffe. «Die fürchte ich wirklich nicht», sagte er mit Blick vor allem auf SPD und FDP. Kretschmann räumte aber ein, dass der Wahlrechtsstreit eine schwere und ernste Belastungsprobe für die Regierungskoalition gewesen sei. Die CDU-Landtagsfraktion habe den Koalitionsvertrag eklatant verletzt.

Im Zuge des Wahlrechtsstreits waren Spekulationen über einen möglichen Bruch von Grün-Schwarz und der Bildung einer Koalition aus CDU, SPD und FDP hochgekommen. Grüne und CDU hatten aber mehrfach beteuert, trotz der Probleme miteinander weiterregieren zu wollen.