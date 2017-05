Esslingen (cid) - Am kommenden Montag soll der Gemeinderat über den Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus im Esslinger Norden entscheiden. Dass dabei ein Teil der Spielwiese an der Barbarossastraße in Wäldenbronn als einzige Option zur Abstimmung steht, sorgt bei einigen Bürgern im Stadtteil für Kritik. So befürchtet Eltern, dass dabei die Interessen von Kindern auf der Strecke bleiben. Auf der Internet-Plattform openPetition spielt das Thema ebenfalls eine Rolle, wobei es dort auch Stimmen gibt, die sich für das neue Feuerwehrhaus an dieser Stelle aussprechen, dessen Kosten auf 2,15 Millionen Euro geschätzt werden.