Esslingen Knapp zehn Minuten braucht man, um auf der Berliner Straße vom Bahnhof bis zur Mettinger Straße zu laufen. Künftig könnte es an dieser wenige hundert Meter langen Strecke an die 400 Mikro-Apartments geben – sofern die dort anvisierten Projekte wie geplant umgesetzt werden. Mit der höchst wahrscheinlichen Zustimmung des Gemeinderats zum Verkauf der städtischen Fläche am alten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am kommenden Montag rückt dieses Szenario einen großen Schritt näher. Und das, obwohl viele Stadträte wenig begeistert von den Kleinstwohnungen sind – und auch von anderen Seiten heftige Kritik geäußert wird.

Einige Dutzend dieser