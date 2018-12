ES-Berkheim Es war Heiligabend. Wir hatten die Kerzen angezündet, die alten Weihnachtslieder gesungen und dann endlich die Geschenke auspacken dürfen. Jetzt saß jeder für sich, gemütlich in eine Ecke gekuschelt, mit seinen Geschenken beschäftigt, einen bunten Teller mit Äpfeln und Pfefferkuchen neben sich. Ich weiß nicht mehr, was ich damals geschenkt bekommen habe. Ein Paar von der Mutter selbstgestrickte Socken oder Handschuhe vielleicht, oder ein Buch. Das war damals wohl noch am ehesten zu erhalten. Denn es war ja Krieg. Es war Weihnachten 1943.

Quartier für drei Soldaten

Wenn ich so zurückdenke, bin ich mir nicht einmal sicher, ob wir einen