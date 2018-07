EsslingenGetränke und Live-Musik – mit einer Atmosphäre und einem Angebot, das in einer Bank nicht alltäglich ist, hat die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen am Samstag die Besucher in ihrem neuen „Haus der Kunden“ in der Bahnhofstraße empfangen. Für ihre zahlreichen Gäste hatte sie am Tag der offenen Tür den sparkassenroten Teppich ausgerollt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die KSK-Band, die kleinen Besucher hatten ihren Spaß mit „Pfiffikus“, der Ballontiere für sie bastelte, und der Villinger Puppenbühne.

Die große Schalterhalle hat sich gleich als Veranstaltungsstätte bewährt. Dort finden Veranstaltungen statt, falls der Kronensaal im