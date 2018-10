EsslingenWährend Imkerin Sabine Holmgeirsson über die Ursachen und Folgen des Insektensterbens sprach, ratterte ab und zu im Hintergrund der Geldautomat in der Bankfiliale. „ZeitFragen – der Mittwochstalk am Postmichel“ lautet die neue Veranstaltungsreihe der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie der Volkshochschule Esslingen, und so schneiten am Mittwochabend zufällig auch einmal einige Bankkunden herein.

Angesichts der spannenden Themen, derer sich die Veranstalter angenommen haben, würde es sich sicherlich lohnen, auch einmal etwas länger zu bleiben. So stehen neben dem Insektensterben zum Auftakt auch eine Halbzeitbilanz der Ära Trump in