EsslingenVorneweg: Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hat sich trotz der anhaltenden Nullzinspolitik, den zunehmenden regulatorischen Anforderungen, dem harten Wettbewerb und den gravierenden Veränderungen in der Bankenbranche allgemein im vergangenen Geschäftsjahr gut behauptet. Vorstandschef Burkhard Wittmacher sprach am Donnerstag in Esslingen anlässlich der Bilanzvorlage von einem „guten Jahr“, obwohl weiterhin höherverzinsliche Anlagen ausliefen und neue Baufinanzierungen eine niedrige Verzinsung aufwiesen als früher. Das schlug sich negativ im Zinsüberschuss nieder, konnte aber durch das starke Wachstum mehr als ausgeglichen werden. So