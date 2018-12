Kreis EsslingenWenn eine Schwabe sagt „recht ordentlich“, dann heißt das, ihm geht es richtig gut. Deswegen hat Landrat Heinz Eininger bewusst die Finanzlage des Landkreises so beschrieben. Die ganz große Mehrheit im Esslinger Kreistag sieht dies ebenso und hat am Donnerstagabend dem Haushaltsplan für 2019 zugestimmt – also einem Plan, in dem mehr als 600 Millionen Euro bewegt werden. Nur Linke und REP, zusammen fünf Stimmen, lehnten ab.

Einigkeit herrschte auch darüber, dass sich der Landkreis ein enormes Investitionsprogramm vorgenommen hat: Kreisschulen, Verwaltungsgebäude, S-Bahn-Linien. Wehalb erstens der Schuldenstand 2019 von 160 auf 173