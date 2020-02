EsslingenVertrauen statt Verbote, Unterstützung statt Kontrolle, Wertschätzung statt Vorwürfe: Das wünschen sich viele Grundschullehrerinnen und -lehrer von der Kultusministerin. Auch Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Kreis Esslingen haben einen entsprechenden Brief an Susanne Eisenmann unterschrieben. Im Rahmen der Initiative „Grundschulen – weg vom Abstellgleis!“, die vier Grundschulleitungen aus dem Bodenseeraum und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf die Beine gestellt haben, fordern die Unterzeichner bessere Lern- und Arbeitsbedingungen, die gleiche Studienzeit und Bezahlung wie für Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen und