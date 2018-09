Kreis EsslingenDie Arbeit in Garten und Natur hat Sophie Bender schon immer begeistert. Da war es für sie naheliegend, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Anfang September hat die junge Dame eine Ausbildung als Landschaftsgärtnerin bei der Stadt Esslingen begonnen. „Das war immer mein Traumberuf. Ich bin froh, dass es so gut geklappt hat.“ Mehr als 3000 junge Menschen haben sich genau wie Sophie Bender diesmal für eine Berufsausbildung in Betrieben und Behörden im Landkreis Esslingen entschieden. Und auch für diejenigen, die noch suchen, ist der Zug nicht abgefahren: Tag für Tag werden der Arbeitsagentur weitere Stellen gemeldet, Handwerk und IHK