Esslingen (do) - Die neue Vereinbarung zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Esslingen ist perfekt. Nach dem Kreistag hat jetzt auch der Gemeinderat grünes Licht gegeben. Wichtigste Neuerung: Ab Mitte 2018 wird sich der Landkreis mit netto 1,6 Millionen Euro im Jahr an den Kosten für den Nahverkehr beteiligen. Die Regelung sieht vor, dass die Stadt Esslingen aber weiterhin entscheidet, welche Unternehmen die einzelnen Buslinien bedienen. Konkret sieht das so aus: Bis zum 30. Juni 2018 hat das Rathaus auf dem Weg der Direktvergabe an den Städtischen Verkehrsbetrieb (SVE) einen Dienstleistungsauftrag erteilt. Ihn erfüllt der SVE