Kreativität gegen Illusionen

Berufsorientierung bei der Nacht der Ausbildung

Zum ersten Mal wurde in Esslingen am Donnerstag die Nacht der Ausbildung auf die Beine gestellt. Jugendliche konnten sich dabei am Beruflichen Schulzentrum und bei 29 Teilnahmebetrieben über berufliche Möglichkeiten informieren. Die Kreativität der Betriebe war groß – und auch die Eßlinger Zeitung war mit dabei.