EsslingenDer Gedanke klingt reizvoll: „Für eine Dauer von ungefähr drei Atemzügen verweilen Museumsbesucher betrachtend vor einem Bild. So atmen sie sich in kurzem Takt von Bild zu Bild und spätestens nach zwei Stunden ist die Ausstellung durchgeatmet und durchgeflossen.“ Es sind keine klassischen Ausstellungen, die das Projekt „Stundenkunst im Einraumhaus“ von Sonntag an präsentiert. Aus Anlass des Ausstellungsprojekts „Good Space“ haben die Künstler Myriam Holme und Philipp Morlock ihren mobilen Ausstellungsraum für einige Wochen im Esslinger Merkelpark platziert. Dort werden nun bis zum 11. August an jedem Sonntagnachmittag Künstlerinnen und Künstler