Anzeige

Esslingen (red) - Von heute an setzen die Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamts im Distrikt Stiftungswald Sirnau und im Bereich der Kleingartenanlage Schafweide an vielen Bäumen die Säge an. „Dabei werden unter anderem vom Eschentriebsterben befallene sowie durch das Trockenjahr 2016 geschädigte Bäume zum Schutz der Waldbesucher und Angrenzer beseitigt und die Bestände durchforstet“, erklärt der stellvertretende Forstrevierleiter Jens Denzinger. Nach den Holzerntearbeiten sollen die Waldränder „in strukturreiche und ökologisch wertvolle Strauchzonen überführt werden“. Viele einheimische Straucharten, die Nahrung und