Krämermarkt auf dem Marktplatz: Organisator Til Maehr will Markt wieder beleben

Socken, Hüte, Krimskrams: Auf Krämermärkten gibt es alles, was es sonst nirgendwo gibt. Til Maehr will in Esslingen die Tradition der Krämermärkte wiederbeleben.