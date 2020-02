EsslingenWenn Steuerzahler tiefer in die Tasche greifen sollen, sorgt das meist für Unmut. Entsprechend kontrovers werden die Überlegungen der Stadt Esslingen diskutiert, die Grundsteuer anzuheben – nachzulesen im Doppelhaushaltsentwurf für die kommenden zwei Jahre. Eine Anhebung von 425 auf 445 Prozentpunkte in der Grundsteuer B würde jeden Einwohner treffen – ob Mieter oder Eigentümer. Das Ganze kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sehr viel über Wohnungsnot und bezahlbaren Wohnraum geredet wird. Beschlossene Sache ist die Grundsteuererhöhung noch nicht, der Gemeinderat muss in den Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/21 entscheiden. Die EZ hat nachgefragt,