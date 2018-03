EsslingenSchon lange will die Stadtverwaltung ihre Wirtschaftsförderung neu ausrichten. Nach einigen personellen Querelen und Vakanzen im Referat für Wirtschaftsförderung in den vergangenen Jahren ist es nun soweit: Am Mittwoch wurde das neue Rahmenkonzept vorgestellt, das einen Ausblick darauf gibt, in welche Richtung es in diesem Bereich künftig gehen soll. Dabei will man sich vor allem auf drei Aktionsfelder konzentrieren: auf die Pflege der Kontakte zu bereits in der Stadt ansässigen Unternehmen, auf die Gestaltung des digitalen Strukturwandels und auf die gezielte Standortentwicklung.

Allerdings ist das Konzept nicht als eine starre Liste von