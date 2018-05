Anzeige

Kreis Esslingen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gingen bundesweit für mehr Lohn auf die Straße, auch in Esslingen hat es am 12. April eine Kundgebung vor dem Alten Rathaus gegeben. Das zeigte wohl Wirkung: In drei Schritten erhalten die Beschäftigten bei Bund und Kommunen nun im Schnitt 7,5 Prozent mehr Lohn. Die Laufzeit beträgt 30 Monate. In den unteren Einkommensgruppen gibt es zudem eine Einmalzahlung von 250 Euro. Die Vereinbarungen sind noch nicht ganz in trockenen Tüchern, denn es steht noch eine Mitgliederbefragung von Verdi aus. Doch wenn die Vereinbarungen so eintreffen, müssen die Kommunen tiefer in die Taschen greifen. „Das Tarifergebnis bringt finanzielle Belastungen mit sich, aber auch Perspektiven. Wir haben große Probleme, Arbeitskräfte in der Verwaltung zu gewinnen, vor allem im technischen Bereich“, sagt Peter Keck, Pressesprecher des Landratsamts Esslingen.

Der Landkreis habe mit einer Steigerung der Einkommen um 2,5 Prozent ab dem 1. März geplant. Jetzt seien daraus 3,19 Prozent geworden. „Das führt zu rund 100 000 Euro Mehrkosten in diesem Jahr. Im Haushalt des Landkreises sind die jetzt vereinbarten Einmalzahlungen nicht eingespeist“, sagt Keck. Rund 150 000 Euro fielen für 571 Personen im Landratsamt und Jobcenter sowie für 34 Personen im Abfallwirtschaftsbetrieb an. Das führe zu insgesamt 250 000 Euro Mehrkosten im laufenden Jahr. „Im Jahr 2019 verursacht der Tarifabschluss 1,4 Millionen Euro Mehrkosten.“

Auf die Stadt Esslingen kämen im laufenden Jahr 510 000 Euro Mehrkosten zu, erklärt Rathaussprecher Roland Karpentier. „Aktuell haben wir rund 1150 Beschäftigte, die von dem Tarifergebnis betroffen sind, beziehungsweise davon profitieren. Wir können den Mehraufwand im laufenden Haushalt darstellen.“ Nun müsse man auf die Ergebnisse der Mitgliederbefragung warten. Die höheren Tarife würden dann rückwirkend ausgezahlt. „Die Tarifverhandlungen sehen wir positiv, denn sie sind ein wichtiger Baustein für die Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Dienstes.“ Es sei schwierig für Kommunen, Fachkräfte wie Architekten, Ingenieure oder Fachkräfte im Tiefbauamt zu finden. „Wenn die Wirtschaft so gut brummt wie jetzt, dann zahlt sie auch hohe Gehälter.“

„Gute Arbeit verdient auch guten Lohn“

Mit höheren Löhnen könnte der öffentliche Dienst nun konkurrenzfähig werden. Auch Ferdinand Rentschler, der Bürgermeister von Lichtenwald, freut sich sehr über die Lohnerhöhungen. „Ich schätze die Arbeit der Beschäftigten, und gute Arbeit verdient auch guten Lohn.“ Lohn sei aber auch nicht alles, das Gesamtpaket müsse stimmen. Zusätzliche Altersvorsorge und flexible Arbeitszeiten seien sehr wichtig, und damit sei der öffentliche Dienst bereits gut aufgestellt. Für die Gemeinde Lichtenwald hätten die Tarifvereinbarungen keine Auswirkungen auf den Haushalt, sagt Rentschler. „Wir hatten schon mit einem guten Ergebnis der Verhandlungen gerechnet. Außerdem haben wir immer einen Puffer eingerichtet.“ Trotzdem müsse man abwarten, ob die Vereinbarungen tatsächlich so angenommen würden. „Die Lohnerhöhungen betreffen einen Großteil der Beschäftigten in Lichtenwald, unter anderem unsere beiden Amtsleiter und Beschäftigte im Kindergarten“, sagt Rentschler.

Kommunen finanziell gefordert

In Köngen seien 87 Beschäftigte von den Lohnvereinbarungen betroffen, sagt Otto Ruppaner, der Bürgermeister von Köngen. Er sei froh über die Tarifvereinbarungen. „Die Mitarbeiter haben das verdient.“ Der öffentliche Dienst stehe in Konkurrenz mit der freien Wirtschaft und deshalb seien die Lohnerhöhungen richtig. Der jährliche Personalaufwand betrage etwa sechs Millionen Euro. Wenn die Vereinbarung einträfen, dann beliefen sich die Mehrkosten auf rund 150 000 Euro im laufenden Jahr. „Es war abzusehen, dass der öffentliche Dienst ein gutes Ergebnis erzielt. Deshalb hatten wir auch mit dem Mehraufwand gerechnet. Dennoch fordert es uns finanziell.“

Auch Michael Bauer, Amtsleiter der Kämmerei Wernau, sieht eine finanzielle Mehrbelastung: „Es ist ein bisschen mehr, als wir erwartet hatten, aber für uns ist der finanzielle Aufwand tragbar.“ Im Kernhaushalt betrage der Personalaufwand jährlich 4,7 Millionen Euro. Wenn die Tarifvereinbarungen eintreten, dann seien das etwa 93 000 Euro Mehrkosten als im Vorjahr 2017. 145 Beschäftigte in Wernau könnten von den Vereinbarungen profitieren, in der Verwaltung, im Bäderbereich, beim Bauhof und Erzieher im städtischen Kindergarten. Doch es sei wichtig zu erwähnen, dass die Lohnerhöhungen nicht in allen Einkommensgruppen durchgängig seien und man noch auf die Abstimmung warten müsse, sagt Bauer. „Seit einem halben Jahr haben wir eine Architektenstelle ausgeschrieben, die unbesetzt ist. Eine Privatstelle wird nämlich besser bezahlt.“ Mit den neuen Löhnen könnten solchen Stellen im öffentlichen Dienst attraktiver werden.

Der Erste Bürgermeister der Stadt Ostfildern, Rainer Lechner, findet es richtig, dass die Einkommen im öffentlichen Dienst denen der Wirtschaft angepasst würden. Auf der anderen Seite bedeute der Tarifabschluss eine „ordentliche Mehrbelastung“. „Der Tarifabschluss bedeutet gegenüber dem Ist-Stand Mehrkosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro, die sich auf die Jahre 2018 bis 2020 verteilen“, sagt Lechner. Für 2018 und 2019 könne man die Kosten durchaus tragen. Dies könne sich über die Jahre ändern, falls man im Gegensatz zur heutigen guten wirtschaftlichen Lage nicht mehr so viel Geld einnehme. „Die 1,1 Millionen Euro können nicht für andere finanzielle Projekte eingesetzt werden, denn dies ist eine Pflichtausgabe.“ Von den insgesamt 800 Beschäftigten seien zusammengerechnet 633 Vollzeitstellen in Ostfildern von den Tarifvereinbarungen betroffen.