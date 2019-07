EsslingenTausende Fans huldigten am Samstagabend auf der Esslinger Burg dem Schlager-König Dieter Thomas Kuhn. Doch das kollektive Glücksgefühl, das ihnen die Musik bescherte, war für viele getrübt, weil das Personal an den Getränkeständen mit dem Zapfen nicht hinterherkam. Manche Konzertbesucher beklagten, sie hätten eine ganze Stunde lang Schlange gestanden, ehe sie endlich ihre frisch gezapften Getränke in Händen hielten. Das soll sich nicht wiederholen, wenn das Kommunale Kino (Koki) an diesem Mittwoch sein Film-Festival auf der Esslinger Burg mit einem „Tag des Ehrenamts“ eröffnet – die Tickets für diese Veranstaltung, die sich an ehrenamtlich