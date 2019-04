EsslingenDas Kommunale Kino ist aus der örtlichen Kulturszene nicht wegzudenken, doch die Kassen sind knapp. Nun funkt das „Koki“ SOS: „Trotz aller Anstrengungen, die Wirtschaftlichkeit zu optimieren, leidet das Kommunale Kino bereits seit circa zehn Jahren an einer strukturellen Unterdeckung. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen, müssen wir seit Jahren und zunehmend auf hohe Gewinne aus einer risikoreichen, da wetterabhängigen Open-Air-Veranstaltung spekulieren. 2018 waren es bereits 60 000 Euro, die im Haushalt fehlten“, heißt es in einem Schreiben an die Stadt.

Erhöhung der kommunalen Zuschüsse beantragt

Deshalb wird eine Erhöhung der kommunalen Zuschüsse um 40 000 Euro beantragt. Da die Filmförderung Baden-Württemberg dann ihre Zuschüsse mutmaßlich um weitere 20 000 Euro erhöhen würde, wäre unter dem Strich das strukturelle 60 000-Euro-Defizit gedeckt. Mögliche Überschüsse aus dem Kino auf der Burg könnten dann wieder für das genutzt werden, wofür sie eigentlich gedacht sind: kontinuierliche und unerlässliche Investitionen in den Kinosaal auf dem Lorch-Areal.

Nachdem die SPD während der jüngsten Haushaltsplanberatungen bereits eine Zuschusserhöhung um 20 000 Euro fürs Kommunale Kino beantragt hatte, kam das Thema nun auch im Kulturausschuss des Gemeinderats auf den Tisch. Eigentlich wollte die Stadt von 2020 an jedes Jahr in ihre Haushaltspläne zusätzlich 40 000 Euro fürs „Koki“ einstellen – allerdings versehen mit einem so genannten Sperrvermerk: Dieses Geld sollte immer dann abgerufen werden können, wenn das Defizit aus dem laufenden Betrieb nicht gedeckt werden kann. Nachdem nun klar ist, dass das Kommunale Kino dieses Geld auf jeden Fall zum Überleben braucht, will die Verwaltung die zusätzlichen 40 000 Euro ohne Sperrvermerk im Etat einstellen und darüber nach der Sommerpause nochmals im Kulturausschuss beraten lassen. Die Ratsmitglieder ließen jedoch schon jetzt erkennen, dass dieser Gedanke auf Zustimmung stoßen dürfte. adi