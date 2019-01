Anzeige

EsslingenMan kann es drehen und wenden, wie man will. Zumindest eine Mehrheit der Zwiebelfestwirte hat die jetzige Situation nach Kräften befördert. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich die Verwaltung mit den Wirten nicht rechtzeitig vor Bekanntwerden der vom Gemeinderat initiierten Übernahmepläne an einen Tisch gesetzt und das drohende Szenario offen angesprochen hat. Allerdings war bereits längst viel zu viel Porzellan zerschlagen worden.

Die Entscheidung der Zwiebelfest-Gesellschaft, den mehr oder weniger geordneten Rückzug anzutreten, kommt unter diesen Vorzeichen nicht sonderlich überraschend. Muss man das bedauern? Mitnichten. Denn auch in diesem Fall gilt: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Was wären das für Zwiebelfeste gewesen in diesem und im nächsten Jahr? Festivitäten auf Abruf und unter dem Damoklesschwert der Endlichkeit im Jahr 2021. Nun ist der Weg endgültig frei für ein neues Stadtfest mit hoffentlich frischen Ideen – getragen auch vom Wettbewerb der Gastronomen.

Wie oft ist während der vergangenen Jahre die Einigkeit der Zwiebelfestwirte beschworen worden. Da standen Frank Jehle und Gerd Trautwein an vorderster Front. Doch wer die Entwicklung des Festes und auch die der Zwiebelfest GmbH über viele Jahre hinweg verfolgt hat, der wusste schon längst, dass es mit der vorgeblichen Harmonie zwischen den organisierten Gastronomen nicht immer weit her war. Mit Christian List und Annette Currle treten nun zwei ehemalige Zwiebelfestwirte an, um die drohende Durststrecke auf dem Marktplatz zu überbrücken. Auch das spricht nicht unbedingt für Friede, Freude, Eierkuchen in der GmbH.

Fatal wäre es, wenn der Streit ein Dauerthema bleiben würde. Nun ist gut, schon eingedenk vieler wichtigerer Themen, die Esslingen und seine Bürgerschaft bewegen. Auch dieses und nächstes Jahr wird es aller Voraussicht nach ein sommerliches Fest auf dem Marktplatz geben. Wir sollten es einfach feiern.