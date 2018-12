EsslingenEigentlich liegt das Minispielfeld an der Seewiesenschule, eine Gemeinschaftsschule, die viele noch als Grund- und Hauptschule Wäldenbronn kennen, optimal. Zumindest wenn man von den Absichten ausgeht, die der DFB mit seinen Mini-Bolzplätzen verbunden hat. Es ist zentral im Stadtteil verankert, liefert ein niederschwelliges Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche aller Couleur und ist beliebter Baustein der Ganztagsschule. Aber egal, ob Jugendhäuser, Spiel- oder Sportplätze – gerade in zentralen Lagen kollidieren die Interessen ihrer Nutzer zwangsläufig mit denen der Anwohner. Dennoch hat man in diesem Fall den Eindruck, dass Stadtverwaltung