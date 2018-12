EsslingenDas Leben könnte so einfach sein, wenn jeder nur ein bisschen Rücksicht auf andere nehmen würde. Doch leider ist das Gegenteil der Fall. Immer mehr Menschen fühlen sich als Ich-AGs, die nur noch an ihr eigenes Wohlergehen denken. Darüber vergessen sie, dass die eigene Freiheit dort enden muss, wo andere dafür die Zeche zahlen. Bei manchen, die gerne auf die Esslinger Burg kommen, um zusammen zu feiern oder sich einfach nur zu treffen, ist das offenbar noch nicht so richtig angekommen. Sie lassen auch zur Schlafenszeit die Motoren heulen, die Lautsprecher wummern und im wahrsten Sinn des Wortes die Sau raus. Dass Anwohner darunter leiden könnten,