EsslingenDas Amt als Rektor der Hochschule Esslingen hat Christian Maercker vor sechs Jahren in unruhigen Zeiten angetreten. Sein Vorgänger Bernhard Schwarz war wegen seines autoritären Führungsstils in die Kritik geraten und mit seiner erneuten Kandidatur gescheitert. Durch seinen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte Schwarz Gräben aufgerissen, die sein Nachfolger erst einmal zuschütten musste. Dass es Maercker gelungen ist, die Wogen zu glätten, wird allenthalben bestätigt. „Das Klima ist deutlich besser“, erfährt, wer sich in der Hochschule umhört. Trotz der Verdienste des Rektors um den inneren Frieden, konnte sich die