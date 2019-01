EsslingenMit Erbengemeinschaften ist das so eine Sache. Nicht immer sind sich deren Mitglieder grün, denn schließlich gibt es etwas von Wert zu verteilen. Und da kann schon einmal Neid aufkommen. Im vorliegenden Fall geht es um ein Sommerfest – und um mehr geht es wirklich nicht, und das auch nur für dieses und nächstes Jahr. Allerdings geht es zudem um Misstrauen und offenkundig auch darum, sich rechtzeitig für ein Interimssommerfest und für die Zeit danach in Stellung zu bringen. So gibt man den bisherigen Zwiebelfest-Wirten, die es hingeworfen haben, allen Grund, sich genüsslich ins Fäustchen zu lachen. Ein professionelles Vorgehen sieht anders