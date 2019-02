EsslingenMedizinische Themen sind für Laien besonders schwierig. Als Patient ist man zum Großteil abhängig von Ärzten und anderen medizinischen Experten, weil schlicht das Wissen fehlt. Liest man sich ein, muss man die Quellen prüfen – Scharlatane gibt es schließlich überall –, und bei Studien muss man genau schauen, wer diese in Auftrag gegeben hat. Und als Betroffener tendiert man ohnehin schon in der Hoffnung auf Heilung oder Linderung gern zur Akzeptanz einer neuen Therapieform. So ist das auch beim Coimbra-Protokoll, einer Hochdosis-Vitamin-D-Therapie für MS- und andere Immunkranke.

Selbst nach mehreren Wochen