EsslingenNiemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben“, befand der südafrikanische Freiheitskämpfer Nelson Mandela. Dennoch sind Intoleranz und Rassismus weit verbreitet. Dagegen will das Esslinger Jugendhaus Komma zusammen mit einer Reihe weiterer Partner Zeichen setzen. Vom 18. bis 23. März findet im Komma die erste Internationale Woche gegen Rassismus statt, die in verschiedenen Veranstaltungen Appelle gegen Menschenverachtung und für Toleranz formulieren will.

„Tag für Tag werden Menschen in