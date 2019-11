Esslingen Susanne Hutter war 30 Jahre alt, als sie 1993 mit multiplem Organversagen ins Koma versetzt wurde und für sechs Wochen im Esslinger Krankenhaus lag. Das Aufwachen auf der Intensivstation, die anschließende Zeit in der Reha-Klinik und die Jahre danach waren nicht einfach, sie suchte nach Halt und nach sich selbst. Viele Jahre später hat Susanne Hutter dieses für sie traumatische und ihr Leben von Grund auf verändernde Erlebnis aufgearbeitet und ein Buch darüber geschrieben. „Der Triumph aus meinem Schicksal“ – diesen Titel hat die heute 56-Jährige dafür gewählt. Susanne Hutter, die damals in Altbach wohnte, später in Esslingen arbeitete,