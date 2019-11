EsslingenDas Modehaus Kögel in der Esslinger Altstadt wird umgemodelt: Wie Inhaber Alexander Kögel auf Nachfrage der Eßlinger Zeitung bestätigte, wird das Herrenmodenhaus in der Hirschstraße 1 geschlossen. Die Abteilung mit der Männermode werde künftig im Haupthaus gleich gegenüber untergebracht, so der Geschäftsmann. An Warenangebot und der Größe der den Kunden zur Verfügung stehenden Flächen ändere sich nichts, und es würden auch keine Mitarbeitenden entlassen. Die Umstrukturierungen in dem alt eingesessenen Modehaus werden zum 1. März starten, das Geschäft in der Hirschstraße schließt am Samstag, 29. Februar, seine Pforten.

