EsslingenManchmal geht man im Leben nicht den geraden Weg, um ans Ziel zu kommen: Deborah Klotz hat sich nach der Schule zunächst in der Krankenpflege versucht, danach vergeblich um eine Maurer-Lehre beworben und schließlich eine Ausbildung als Köchin begonnen. „Weil ich zuhause immer gern gekocht habe, wurde aus meiner Leidenschaft ein Beruf“, erzählt die 23-Jährige. Drei Jahre lang hat sie im Landhaus Engelberg in Beuren von der Pike auf gelernt, was man als Köchin wissen muss. „Das ist ein harter Job, aber er macht Spaß. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit“, erzählt die junge Frau. Nun hat sie ihren Abschluss in der Tasche. Zum Finale ihrer Ausbildung