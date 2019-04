EsslingenWer am Samstagabend in der Esslinger Innenstadt unterwegs war, konnte überall gut gelaunten Menschen begegnen, die mal in kleineren, oft aber auch in größeren Gruppen durch die Gassen zogen und sich schwelgend an den Soundtrack früherer Jahre erinnerten. Von überall her hörte man Musik unterschiedlichster Stilrichtungen aus Lokalen, Cafés und Clubs – die Esslinger Kult-Kneipennacht machte es möglich.

Bildergalerie: Kult-Kneipennacht in der Esslinger Innenstadt

Im Café Maille gab es schon nach kurzer Zeit kaum noch ein freies Fleckchen. Dicht gedrängt standen die Musik-Fans und wippten zu den Klängen von Jon Bon Jovi, dem die Band Bon