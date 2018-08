EsslingenDas 32. Esslinger Zwiebelfest ist noch nicht eröffnet, da gibt es bereits den ersten Knatsch. Wenn die Wirte am Freitag um 18 Uhr die Veranstaltung auf dem Marktplatz eröffnen, wird kein Bürgermeister mit von der Partie sein. Über den Grund gibt eine E-Mail Aufschluss, die Oberbürgermeister Jürgen Zieger gestern an Wirtesprecher Frank Jehle verschickt hat. Darin stellt der OB „mit Befremden“ fest, dass ihn bis gestern noch keine Einladung zur Eröffnung des Zwiebelfestes in seinem Büro erreicht habe. Und so wird die Eröffnung der großen Hocketse am Freitagabend ohne Beteiligung eines Esslinger Bürgermeisters über die Bühne gehen.

