(biz) - Das Esslinger Klinikum findet sich auch dieses Mal wieder in der aktuellen Liste der Top-Kliniken in Deutschland, die das Nachrichtenmagazin Focus in seiner Ausgabe November/Dezember 2017 veröffentlicht. Es erreichte Platz neun unter 266 Krankenhäusern in Baden-Württemberg. „Mittlerweile hat sich die Focus-Liste zu einem viel beachteten Werk entwickelt, das von Patientinnen und Patienten wahrgenommen und von den Kliniken ernst genommen wird.“ So schätzt Bernd Sieber, Geschäftsführer am Klinikum Esslingen, die Bewertung ein. „Wir sind seit Jahren konstant in den Top Ten in Baden-Württemberg aufgeführt und haben dies auch