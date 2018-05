EsslingenBügeleisen, Plattenspieler, Schreibmaschine: Was leibhaftig aus dem modernen Zuhause weitgehend verbannt ist, findet sich als Bild auf kleinen Pappkärtchen verewigt. Immer im Doppelpack, so wie sich das für Memory gehört. Doch das Aufspüren des Pendants will der Spielerin nicht so recht gelingen. Denn die alte Dame ist dement – wie so viele andere Patienten im Klinikum Esslingen auch. Auf diese Gruppe stellt sich das Krankenhaus nun verstärkt ein, unter anderem mit spielerischem Gedächtnistraining.

30 000 Patienten versorgt das Klinikum Esslingen jährlich. Davon sind über die Hälfte älter als 60 Jahre. Von ihnen sind circa zwölf Prozent